POL-MK: Täter geschnappt; Gartenlaubeneinbruch angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots) - Iserlohn Täter auf frischer Tat ertappt Am 21.01.2017, gegen 03:50 Uhr, überkletterten mehrere Täter den Metallzaun einer Firma am Hombrucher Weg. Anschließend versuchten die Täter ein Fenster einzutreten. Mit Eintreffen der Polizei ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen 17 und einen 19 jährigen Iserlohner vorläufig festnehmen. Sie wurden der Wache zugeführt und vernommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Einbruchs. Die Ermittlungen dauern an.

Letmathe Piepers Kopf Innerhalb der letzten Woche wurde in eine Gartenlaube eingebrochen und die Täter ließen es sich nicht nehmen, die dortigen Schränke und weiteren Behältnisse zu durchsuchen. Zudem fand mit den vorgefundenen Spirituosen ein Trinkgelage statt. Der Sachschaden wird mit 100,-- Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern der Gartenlaube nimmt die Polizei in Letmathe (Iserlohn) entgegen.

