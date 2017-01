POL-MK: Pfefferspray-Einsatz gegen Randalierer

Plettenberg (ots) - Samstagmorgen, um kurz nach 2 Uhr, waren Polizeibeamte zunächst über Ruhestörer in der Neue Straße informiert worden. Hier hatten sich mehrere Jugendliche aufgehalten, von denen zumindest ein Delinquent den Beamten aggressiv entgegen trat. Den Beamten gelang es die Situation zu deeskalieren. Alle Jugendlichen erhielten Platzverweise, denen sie nachkamen.

Gegen 3 Uhr informierten Zeugen die Polizei über Randalierer an der Waskebieke. Mehreren Personen war der Zutritt zur dortigen Kneipe verwehrt worden. In der Folge beschädigten sie den Aushang für die Getränkekarte. Noch in der Nähe trafen die Beamten auf die bereits bekannten Jugendlichen, die laut brüllend durch die Straßen zogen. Hierbei handelte es sich um dieselben Personen, auf die man schon an der Neue Straße getroffen war. Hier tat sich erneut ein 20-jähriger Altenaer hervor, der den Beamten hochaggressiv entgegen trat und sie körperlich bedrohte. Allen Warnungen und Deeskalationsversuchen zum Trotz gelang es erst mit dem Einsatz von Pfefferspray gegen den 20-Jährigen die Situation zu entschärfen. Er wurde im Anschluss dem Krankenhaus Plettenberg zugeführt.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Zwei seiner Begleiter, ein 20-jähriger Altenaer sowie ein 22-jähriger Hagener, erwartet ebenfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell