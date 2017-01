POL-MK: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

1 weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots) - Am Kurt-Schumacher-Ring kam es heute, gegen 11.17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fußgänger aus Iserlohn beabsichtigte etwa in Höhe Poth die Fahrbahn von rechts nach links zu überqueren. Hierbei erfasste ihn ein 65-jähriger Iserlohner mit seinem Renault. Die genaue Unfallursache ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Fußgänger wurde schwer, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Elisabeth Krankenhaus Iserlohn transportiert. Am PKW entstanden etwa 3.000 Euro Sachschaden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang teilweise voll gesperrt oder nur halbseitig befahrbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell