POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Festnahme nach Silvestervorfall an der Oberen Mühle

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 29-jährigen gebürtigen Werdohler sowie eine 27-jährige gebürtige Iserlohnerin.

Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte die Tat zwischenzeitlich als versuchten Totschlag qualifiziert. Der zuständige Amtsrichter erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen.

Beide haben sich gestern in Begleitung ihres Rechtsanwaltes am Amtsgericht Iserlohn gestellt. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen.

Ob ein Tatzusammenhang zu den beiden Vorfällen vom 24.12. besteht wird weiter geprüft.

Die Ermittlungen dauern an. Von weiteren Rückfragen bitten wir daher abzusehen.

