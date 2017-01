POL-MK: Fußgängerin angefahren

Iserlohn (ots) - Am 19.01.2017, um 07:30 Uhr, überquerte eine 54-jährige Iserlohnerin fußläufig den Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Hausnummer 24. Hierbei übersah sie den PKW eines 86-jährigen Iserlohners und stieß seitlich mit diesem zusammen. Die Fußgängerin wurde in das Elisabeth-Hospital eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Für die Unfallaufnahme musste der Theodor-Heuss-Ring zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Iserlohn in Verbindung zu setzen. Telefon: 02371/9199-0.

