POL-MK: Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Menden (ots) - Ein 27 jähriger Mendener befuhr am gestrigen Mittwoch, 18.01.2017, gegen 13:45 Uhr, die Lendringser Hauptstraße aus Richtung Mendener Straße in Richtung Fischkuhle unmittelbar hinter einem roten Pkw, vermutlich Mazda. Als der vor ihm fahrende Pkw Fahrer dann seinen Pkw im o.g. Kreuzungsbereich nach rechts gelenkt habe, ging der Kradfahrer davon aus, dass dieser in die Josef-Winckler-Straße einbiegen würde. Als er zum Überholen ansetzten wollte, zog der Mazdafahrer plötzlich nach links und fuhr los. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte und kam mit der Sozia zu Fall. Der 27 Jährige und die 19 Jährige wurden hierbei verletzt, der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern.

Fahrzeugbeschreibung: roten Mazda vom Typ F323

Fahrzeugführer :

- männliche Person - ca. 1,80 m - 1,90 m groß - ca. 30 Jahre alt - blonde, kurze Haare - Brillenträger - bekleidet mit einer schwarzen Jacke & grauer Jeans

Sachdienlichen Hinweise zum Verkehrsunfall, dem Fahrzeugführer und/oder dem Fahrzeug bitte an die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell