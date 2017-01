POL-MK: Täter nicht wählerisch

Lüdenscheid (ots) - Wohnung leer geräumt Altenaer Straße In der Nacht vom 16.01.zum 17.01.2017 drückten Unbekannte eine Scheibe einer Eingangstür einer Wohnung an der Altenaer Straße ein. Der/die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Elektronikartikel und Schmuck. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell