POL-MK: Kräftige Diebe unterwegs

Lüdenscheid (ots) - Waschmaschine geklaut Am letzten Wochenende (14.01/16.01.2017) öffneten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Kellerraumes an der Honseler Straße. Im Kellerraum ließen es sich die Täter nicht nehmen, die dortige Bosch Waschmaschine zu klauen. Sie trugen diese durch das Fenster und entfernten sich in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei in Lüdenscheid fragt nun: Wer hat am letzten Wochenende Täter gesehen, die eine Waschmaschine über den rückwärtigen Bereich der Honseler Straße trugen?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell