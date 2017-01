POL-MK: Eibrecher im Archiv; Pkw geknackt

Iserlohn/Letmathe (ots) - Suchen Einbrecher alte Akten? In der Nacht vom Sonntag zum Montag, 15.01/16.01.2017 drückten Unbekannte ein Kellerfenster eines Geschäftsgebäudes in der Waisenhausstraße ein. In diesem Kellerbereich befindet sich ein Teil des Archivs des Krankenhauses. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Ob sie auf der Suche nach Akten waren, um ein eigenes Archiv zu gründen, ist ebenfalls unbekannt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Waisenhausstraße nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Letmathe Am Steltenberg Am gestrigen Montag, 16.01.2017, in der Zeit von 15:15 Uhr - 16:15 Uhr, knackten bislang unbekannte Täter einen schwarzen KIA und entwendeten eine im Fahrzeugbefindliche Handtasche.

Erneuter Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

Sachdienliche Hinweise zu dem/den Pkw Aufbrecher(n)nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell