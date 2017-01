POL-MK: Zwei Widerständler in Gewahrsam genommen

Plettenberg (ots) - Renitente Plettenberger unterwegs

31 Jähriger kaum zu bremsen Ein 31 jähriger Plettenberger bedrohte am Freitagabend, 13.01.2017, gegen 21:50 Uhr, u.a. an der Bachstraße vor einer dortigen Gaststätte mehrere Personen mit einer PTB Waffe. Zudem beleidigte er die anwesenden Personen und drohte ihnen mit dem Tode. Danach ging der Mann in ein nahegelegenes Wettbüro, übergab dem dortigen Inhaber seine Waffe und begab sich in ein hinteres Zimmer. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, verhielt sich der alkoholisierte Mann zunehmend aggressiv und beleidigte auch die eingesetzten Beamten mit dem Tode. Der Plettenberger wollte die Beamten angreifen und wurde durch diese überwältigt. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Den Plettenberger erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Straftaten/Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Die Ermittlungen dauern an.

Am gestrigen Sonntag, 15.01.2017, gegen 00:33 Uhr, erhielten die Beamten einen Einsatz zur Wilhelmstraße, dortige Bar. Hier hatte es Streitigkeiten gegeben. Nach Sachverhaltsklärung verließen die Beamten die Örtlichkeit. Hier rief ein 35 jähriger alkoholisierter Plettenberger den eingesetzten Polizeibeamten eine Beleidigung hinterher. Gegen 00:55 Uhr wollte der "Beleidiger" der Wilhelmstraße auf der Polizeiwache eine Anzeige erstatten. Auf Grund seines alkoholisierten Zustandes wurden ihm Verhaltensregeln für eine Anzeigenerstattung aufgezeigt. Dies nahm er zum Anlass, die Beamten erneut zu beleidigen und zu bedrohen. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und so musste der unter der Anwendung von Zwang dem Gewahrsam zugeführt werden. Er wurde nach Ausnüchterung entlassen. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell