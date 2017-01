POL-MK: Mitarbeiter mit Messern bedroht

Menden (ots) - Raub aus Spielhalle

Am Freitag, 13.01.2017, gegen 22:15 Uhr, betraten zwei Unbekannte die Spielhalle an der Windthorststraße. Sie gingen zum Mitarbeiterraum und bedrohten einen dortigen 52 jährigen Angestellten mit Messern. Unter Anwendung von Gewalt wird der Mendener dazu genötigt, das vorhandene Bargeld an die beiden Täter auszuhändigen. Diese nehmen das Bargeld an sich und fliehen in unbekannte Richtung. Bei dem Raub wird der Angestellte glücklicherweise nur leicht verletzt.

Täterbeschreibung: Täter 1: - 180-185 cm - 30 Jahre - Vollbart - rotblonde Haare - dunkler Jogginganzug - Sonnenbrille - schwarze Wollhandschuhe

Täter 2: - 160-165cm - 30 Jahre - dickliche Statur - schwarze Haare - kein Bart - dunkler Jogginganzug

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder vermeintlichen Tatfahrzeugen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell