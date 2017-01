POL-MK: Alte Dame beraubt

Lüdenscheid (ots) - An der Weststraße wurde heute Morgen eine 88-jährige Dame aus Lüdenscheid Opfer eines Raubes. Gegen 10.55 Uhr sprach sie ein bislang unbekannter Täter auf der Straße an. Weil er vorgab, ihr eine Mülltonne in den Keller zu tragen, begleitete er sie bis in den Hausflur. Hier stieß er sie plötzlich zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Das Opfer verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Der Täter flüchtete zu Fuß aus dem Haus in Richtung Parkstraße. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm groß, grün-graue Jacke mit Kapuze, eventuell Kapuzenpullover. Eine Sofortfahndung verlief bisher erfolglos.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell