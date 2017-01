POL-MK: Fotoshooting mit Maschinenpistole sorgt für eine Menge Aufregung

Lüdenscheid (ots) - Auf der Polizeiwache Lüdenscheid meldete sich am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, eine 34-jährige Frau aus Nachrodt-Wiblingwerde. Kurz zuvor hatte sie an der Altenaer Straße zwei dunkel gekleidete Gestalten gesehen, die dem Anschein nach mit Maschinenpistolen bewaffnet über die Straße liefen. Parallel gingen über den Notruf der Polizei mehrere Anrufe von besorgten Anwohner ein, die die Personen ebenfalls im Bereich der unteren Dannenbergstraße gesehen hatten. Polizeibeamten gelang es die beiden 18- und 20-jährigen Lüdenscheider anzutreffen und zu überprüfen. Sie führten eine täuschend echt aussehende, schwarze Langwaffe mit sich (Foto). Auf polizeiliche Ansprache ließen sie die Waffe fallen. Auf Befragen gaben beide an, die Waffe für ein so genanntes "Cosplay-Fotoshooting" zu brauchen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softairwaffe, die noch vor Ort sichergestellt wurde. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell