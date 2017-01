POL-MK: Viel Arbeit am Wochenende

Iserlohn (ots) - Am Samstagabend stand ein 29-jähriger Hagener an der Bushaltestelle am Bahnhof, als drei Männer vorbeiliefen. Einer der Männer bewarf den 29-Jährigen unvermittelt mit einem Schneeball. Als der ihn fragt, warum er ihn grundlos bewirft, nahm der Werfer einen weiteren Schneeball, drückte ihn in sein Gesicht und verdrehte ihm anschließend den Arm. Hierbei verletzte sich der Hagener leicht. Die Täter flüchteten, als sie bemerkten, dass der Verletzte die Polizei verständigt. Der Störenfried war etwa 175 cm groß, kräftigerer Statur, trug eine dunklere "Alpha Jacke", graue Mütze sowie Brille. Seine Begleiter konnten nicht näher beschrieben werden. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief bisher erfolglos.

An der Königsberger Straße warfen Unbekannte zwischen dem 12.1., 17 Uhr und 14.1., 14 Uhr, die Fensterscheibe einer fast leerstehenden Wohnung ein. Beute machten sie keine. Es entstanden etwa 200 Euro Sachschaden.

Darüber hinaus kam es am Wochenende zu fünf - teils versuchten - Einbrüchen in Gaststätten. Ob hier Tatzusammenhänge bestehen wird gegenwärtig geprüft. Die Taten im Einzelnen:

Am Wochenende waren Einbrecher gleich zwei Mal am Hombrucher Weg aktiv. Ihr Ziel war in beiden Fällen eine dort ansässige Pizzeria. Der erste Fall ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr. Zeugen hatten beobachtet, wie sich zwei männliche Personen am betroffenen Gebäude zu schaffen machten, anschließend in einen PKW stiegen und davon fuhren. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, schwarze Mütze und Schal, schwarze Hose und Jacke, schmaler Körperbau, etwa 170 Zentimeter groß. Beim PKW soll es sich im einen dunklen Ford mit Ennepetaler Kennzeichen gehandelt haben. Eine Sofortfahndung der verständigten Polizeibeamten verlief bisher erfolglos. Es stellte sich heraus, dass die Täter u.a. Bargeld und ein Tablet entwendeten, nachdem sie sich über ein Fenster Zutritt verschafft hatten. Der zweite Fall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Hier schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür ein und entwendeten aus den Innenräumen die Kasse. Insgesamt entstanden zusammen rund 500 Euro Sachschaden.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Nacht auf Samstag und in der Nacht auf Sonntag in zwei Gaststätten am Heideplatz. Unbekannte öffneten jeweils gewaltsam ein Fenster und entwendeten in einem Fall aus den Innenräumen Flaschen sowie Bargeld aus den Sparfächern. Im zweiten Fall machten die Unbekannten keine Beute. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben.

Der letzte Fall fand an der Leckingser Straße (Iserlohner Heide) statt. Auch hier war eine Pizzeria Ziel der Täter. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und entwendeten die Kasse samt Bargeld. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Hinweise zu allen Gaststätten-Einbrüchen nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-6112 oder 9199-0 entgegen.

Zeugen informierten am Samstagabend die Polizei darüber, dass ein Anwohner an der Barbarastraße offenbar mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon schießt. Die Polizeibeamten konnten den 48-jährigen Iserlohner in seiner Wohnung antreffen. Nach einem belehrenden Gespräch konnte der Einsatz beendet werden. Es kam niemand zu Schaden. Der 48-Jährige zeigte sich einsichtig. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

