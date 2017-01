POL-MK: Frau belästigt und Pärchen geschlagen

Lüdenscheid (ots) - Eine 18-jährige Lüdenscheiderin hielt sich am Samstag, gegen 17 Uhr, mit Freunden in der Innenstadt auf. Nach Zeugenangaben soll sich am Sternplatz eine Gruppe pöbelnder junger Männer aufgehalten haben, die unter anderem mit Schneebällen warfen. Aus dieser Gruppe heraus löste sich plötzlich eine bisher unbekannte männliche Person, ging auf die 18-Jährige zu, sprach sie an und fasste ihr an die Brust. Anschließend ging er zurück und setzte gemeinsam mit seinen Begleitern den Weg in Richtung Sauerfeld fort. Der Täter war männlich, hatte schwarze zur Seite gegelte Haare, war etwa 20 Jahre alt, trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit buntem Aufdruck sowie eine graue Hose. Eine weitere Person innerhalb der Gruppe soll eine rote Kappe getragen haben. Eine Sofortfahndung verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Pärchen (m 30, w 29, beide Lüdenscheid) wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, Opfer einer Körperverletzung. Am Sternplatz im Übergang zur Wilhelmstraße begegneten sie drei bislang unbekannten Tätern. Diese sollen das Pärchen verbal attackiert haben. Hierauf entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen allen Beteiligten. Im Verlauf des Streits sollen die drei Täter auf das Pärchen eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend seien sie Richtung Knapper Straße geflüchtet. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lüdenscheid verbracht. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

