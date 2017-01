POL-MK: Wer fuhr nicht weit genug rechts?

Menden (ots) - Unfall im Begegnungsverkehr

Unterschiedliche Zeugenaussagen

Am gestrigen Donnerstag, 12.01.2017, gegen 14:00 Uhr, kam es in Oebern, Oberoesberner Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem orangenem Sprinter und einem grauen Opel. Beide Fahrzeuge kollidierten sich an den Spiegeln. Da beide Fahrzeugführer angaben, jeder sei weit genug rechts gefahren, kam es trotz dieser Aussagen zu einer Berührung.

Die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen könne

