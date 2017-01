POL-MK: Münzautomaten geknackt

Hemer (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 12.01.2017, in der Zeit von 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, den Münzautomaten der Waschstraße an der bft Tankstelle an der Hauptstraße aufzuhebeln. Die Klappe des Münzautomaten wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden. Das Bargeld wurde samt Aufbewahrungskassette entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Automatenknacker nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell