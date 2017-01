POL-MK: 26 jähriger Tatverdächtiger in Psychiatrie

Lüdenscheid (ots) - Der von der Polizei vorläufig festgenommene 26 jährige Lüdenscheider, der als Tatverdächtiger für die Schüsse auf die Polizeiwache auf die Lüdenscheider Wache gilt, wurde gestern am frühen Abend nach Verkündung eines Haftbefehls in die Forensische Psychiatrie nach Lippstadt-Eickelborn verlegt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell