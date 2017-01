POL-MK: Aggressor eingesperrt; Einbruch und Pkw Aufbruch angezeigt

Lüdenscheid (ots) - Einfach mal die Klappe halten Ein 29 jähriger alkoholisierter Remscheider ging am gestrigen Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, fußläufig vor der Polizeiwache an der Bahnhofstraße her. Er schrie in Richtung eines auf Kipp stehenden Fensters diverse Beleidigungen der Fäkaliensprache aus, die eine Verunglimpfung der dort arbeitenden Polizisten beinhaltete. Anschließend suchte er sich neue Opfer und bewarf Passanten und Pkw mit Schneebällen und Steinen. Nun war das Maß aber mehr als Voll: Mahnende Worte prallten ebenso an ihm ab wie der Hinweis auf das Gewahrsam. Der Aggressor wurde dem Gewahrsam zugeführt und nun erwartet ihn u.a. eine Strafanzeige wegen: Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Einbruch ins Bildungszentrum In der Nacht vom 10.01.2017 zum 11.01.2017 brachen bislang Unbekannte in das Büro des Bildungszentrums an der Humboldtsraße ein. Sie entwendeten Bargeld und hinterließen Sachschaden.

Pkw geknackt Breslauer Straße/ Bergstraße In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch (10.01/11.01.) wurde an der Breslauer Straße ein roter Honda Jazz aufgebrochen und ein Navi gestohlen. In der Bergstraße brachen die Diebe einen Smart auf und klauten eine Sporttasche.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern/Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-09 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell