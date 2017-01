POL-MK: Einbrecher in Wettbüro

Meinerzhagen (ots) - Einbruch in Wettbüro am Kirchplatz In der Nacht vom 10.01.2017 zum 11.01.2017 brachen bislang unbekannte Täter in ein dortiges Wettbüro ein und entwendeten u.a. einen PC, eine Geldkassette und Bargeld. Die Täter hinterließen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell