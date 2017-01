POL-MK: Wer erkennt Rasierklingendiebe?

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Iserlohn Drei bislang unbekannte männliche Personen betraten am Freitag, 23.09.2016, in der Zeit von 11:05 Uhr - 11:25 Uhr, den EDEKA Markt an der Sümmerner Straße. Hier entwendeten die Täter 40 Pakete Rasierklingen. Der Schaden beträgt ca. 680,-- Euro. Es handelt sich angesichts der erlangten Tatbeute und der offensichtlich arbeitsteiligen Vorgehensweise, die auf eine Gewerbsmäßigkeit hindeutet, um eine Straftat von erheblicher Bedeutung.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wer kann Angaben zu den drei abgebildeten Personen machen?

Anlage: 3 Fotos

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell