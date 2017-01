POL-MK: Einbrecher und Diebe unterwegs

Iserlohn (ots) - Zwei Einbrüche angezeigt Am letzten Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Arztpraxis ein und betraten hierdurch die Räumlichkeiten an der Hans-Böckler-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen nahmen die Einbrecher Geld aus einer Kasse an sich. Es entstand Sachschaden.

Am gestrigen Tag (09.01.2017) wurde festgestellt, dass innerhalb der Weihnachtsferien unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster der Sporthalle des Sportkomplexes am Alexander-Pfänder-Weg eingeschlagen hatten. Sie gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Auch hier entstand Sachschaden.

Diebe aktiv In der gleichen Halle nutzten Diebe den Sportunterricht gestern - 09.01.2017, in der Zeit von 13:20 Uhr - 14:55 Uhr - aus, um sich Zugang zu den Umkleidekabinen der Sporthalle zu verschaffen. Hier wurden mehrere Portmonees, ein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände entwendet.

Erneuter Appel der Polizei: Nehmen sie keine Wertgegenstände mit zum Sport und lassen sie diese unbeaufsichtigt. Nehmen sie diese mit in die Halle und haben sie "ein Auge" auf diese Sachen, um den Dieben keine Chance zu lassen.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

