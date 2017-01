POL-MK: Einbrecherinnen vertrieben; Defibrillator geklaut

Meinerzhagen (ots) - Meinerzhagen

Zeuginnen vertreiben vermeintliche Einbrecherinnen Am gestrigen Montag, 09.01.2017, gegen 12:20 Uhr, nimmt eine Geschädigte Geräusche anihrer Wohnungstür am Löher Weg wahr. Als sie den Wohnungsflur betrat, bemerkte sie eine Frau. Diese flüchtete umgehend aus der Wohnung der Geschädigten. Im Hausflur wartete eine weitere Frau. Beide verließen fluchtartig das Haus - ohne Beute - in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: Beide Frauen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hatten lange dunkle Haare. Die Frau, die in der Wohnung war, hatte eine dunkelblaue Kapuzenjacke an. Die andere Frau hatte eine braune Jacke an.

Da bekam jemand schlecht Luft In der Nacht zum 09.01.2017 entwendeten Unbekannte den Defibrillator aus dem Foyer der Sparkasse Zur Alten Post.

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Frauen und dem Verbleib des mehrere tausend Euro teuren Defibrillators oder des Diebes nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell