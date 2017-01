POL-MK: Raub auf Totaltankstelle; Einzeltäter flüchtet fußläufig

Lüdenscheid (ots) - Raub auf Tankstelle

Am gestrigen Sonntag, gegen 19:47 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Total Tankstelle an der Altenaer Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte händigte dem Täter das Bargeld aus und dieser verließ fußläufig die Tankstelle in Richtung Altenaer Straße und anschließend in Richtung Schulstraße.

Die Angestellte blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt. Personenbeschreibung:

- männlich, jung - 1,70m - schmale Statur - akzentfrei Deutsch - Gesicht komplett maskiert - schwarzer Kapuzenpullover

dunkle Schusswaffe

Komplett schwarz gekleidet, lediglich an den Schuhen waren weiße Streifen erkennbar

Sachdienliche Hinweise zu dem Räuber nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell