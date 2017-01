POL-MK: Körperverletzung und Einbruch angezeigt

Neuenrade/Werdohl (ots) - Neuenrade/Küntrop Dinneike Mann nicht zu beruhigen

Am 07.01.2017, gegen 03:15 Uhr, kam es zu einem Streit, bei dem ein Aggressor mit vier Personen Streit anfing und diese dann auch körperlich anging. Auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung und seines uneinsichtigen Verhaltens - auch bei Eintreffen der Polizei- wurde der 47 jährige Aggressor in Gewahrsam genommen. Nun muss er sich wegen Körperverletzung verantworten.

Einbrecher vor Ort In der Nacht vom 07.01 zum 08.01.2017 gelangten Unbekannte durch die Kellertür in ein 5 stöckiges Wohngebäude an der Mozartstraße. Hier durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten persönliche Gegenstände. Es entstand Sachschaden. Stettiner Straße Hier nutzten die Täter das Wochenende um in ein dortiges Haus einzubrechen. Es wurde augenscheinliche nur Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Werdohl (Tel.: 9399-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell