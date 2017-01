POL-MK: Ruhiges Wochenende

Lüdenscheid (ots) - Lediglich ein Einbruch angezeigt

Am 06.01.2017, in der Zeit von 17:00 Uhr - 22:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf einen Balkon in der ersten Etage einer Wohnung an der Fontanestraße. Dort hebelten sie die Balkontür auf und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine zur Abholung bereit gelegte Spielekonsole ließen die Täter zurück. Der hinterlassene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben.

Sachdienliche Hinweise zu dem angezeigten Einbruch nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

