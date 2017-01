POL-MK: Pkw Aufbruch und Einbruch/Sachbeschädigung angezeigt

Hemer (ots) - Sachbeschädigung/Versuchter Einbruch In der Nacht vom 06.01. 2017 zum 07.01.2017 versuchten Unbekannte in einen Imbiss Im Ohl einzubrechen. Hierbei wurde die Hauseingangstür dermaßen beschädigt, dass diese zerbrach/zersplitterte. Die Täter gelangten jedoch nicht i9ns Objekt. Es entstand Sachschaden.

Am 06.01.2017, in der Zeit von 05:30 Uhr - 09:30 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines abgeparkten VW Polo am Industriepark Edelburg ein. Sie durchsuchten das Fahrzeug. Auch hier entstand Sachschaden.

Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

