POL-MK: Von Allem etwas

Iserlohn (ots) - Körperverletzung Am 08.01.2017, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Wasserstraße, dortiger Gastronomiebetrieb, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 20 jährigen Iserlohner. Beim Versuch, die zunächst verbale Auseinandersetzung zu schlichten und die Streithähne voneinander zu trennen, wurde ein weiterer 20 jähriger verletzt. Der Täter flüchtete danach bislang unerkannt.

Personenbeschreibung: -1,90m groß -rote Haare -Vollbart -dunkle Jacke

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Einbrecher aktiv

Theodor-Heuss-Ring In der Nacht vom 06.01 zum 07.01.2017 drangen Unbekannte in Wohn- und Geschäftsräume eines dortigen Geschäftes ein. Die Täter nahmen Bargeld, elektronische Geräte sowie persönliche Gegenstände mit. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Nordengraben In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte in ein dortiges Nagelstudio einzubrechen. Dieser Versuch misslang und es entstand Sachschaden an der Glaseingangstür.

Unnaer Straße Auch hier scheiterten die Täter in der Nacht von Freitag zum Samstag an einem dortigen Wohn- und Geschäftshaus. Die Täter versuchten eine rückwärtig gelegene Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

Laarstraße Am 08.01.2017, gegen 01:12 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäftes für Mobiltelefone ein. Der Täter stieg ein und entwendete diverse Mobiltelefone. Der Unbekannte flüchtete anschließen mit seiner Beute, die er in einen Rucksack versteckte. Es entstand erheblicher Sachschaden. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 1,70 m groß, 25-30 Jahre alt, Schal um den Kopf, roter Pullover, dunkle Weste, Jeanshose, Rucksack

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbrüchen an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Am gestrigen 08.01.2017, in der Zeit von 13:00 Uhr - 14:45 Uhr, knackten Unbekannte einen abgeparkten VW Caddy auf dem Wanderparkplatz an der Kesberner Straße.

Auch hier nimmt die Polizei in Iserlohn Hinweise entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell