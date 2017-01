POL-MK: Tragischer Unfall

Plettenberg (ots) - Lkw Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Am heutigen Freitag, 06.01.2017, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall in Siesel, Höhe 28. Ein Lkw Fahrer befuhr mit seinem unbeladenen 12 Tonner die Straße und kommt in Höhe 28 nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert leicht mit einer Steinmauer, einer Hecke und einem Baucontainer.

Die Ersthelfer finden den Fahrer zusammengesackt im Führerhaus vor. Den hinzugezogenen Rettungskräften gelingt es trotz sofortiger Reanimation nicht, den 62 jährigen Lkw Fahrer in Leben zurück zu holen. Der Mann verstirbt vermutlich auf Grund eines internistischen Notfalls noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen dauern an.

