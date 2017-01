POL-MK: Brennende Altkleider

Hemer (ots) - Am 06.01.2017, gegen 04:45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in der Hauptstraße. Dort hatten unbekannte Täter den Inhalt eines Altkleider-Containers in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Hemer war vor Ort und löschte, es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell