POL-MK: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen / Von Unbekanntem angepöbelt

Iserlohn (ots) - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen Im Tatzeitraum vom 03.01.2017 bis 05:01.2017 wurden in der Iserlohner Innenstadt zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Oststraße entwendeten ein oder mehrere Täter ein Navigationsgerät aus einem Pkw VW, in der Hövelstraße beschädigten sie die Scheibe eines Transporters und entwendeten einen Koffer. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

Von Unbekanntem angepöbelt Am 05.01.2017, gegen 21:15 Uhr, wurde ein 25-jähriger Iserlohner von einem unbekannten Mann in der Wasserstraße angesprochen. Der unbekannte Täter beleidigte den Geschädigten und versuchte unvermittelt nach ihm zu schlagen. Der Geschädigte konnte dem Schlag ausweichen und blieb unverletzt, anschließend flüchtete er mit seiner Begleitung und informierte die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: -20-30 Jahre alt; 1,80- 1,90 m groß; kräftige Statur; 3-Tage Bart; bekleidet mit einer dunkelgrünen Jacke und Wintermütze, trug einen dunklen Rucksack bei sich Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

