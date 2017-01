POL-MK: Seniorin bestohlen

Plettenberg (ots) - Am 04.01.2017, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 86-jährige Plettenbergerin in einem Supermarkt in der Herscheider Straße Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse der Seniorin, als diese gerade ihre Waren auf das Band an der Kasse legte. Der Mann flüchtete aus dem Markt und lief in Richtung Marler Weg, er kann wie folgt beschreiben werden:

- 1,78 m groß, dunkler Hauttyp; normale Statur; bekleidet mit einem roten Anorak mit weißem Schriftzug und schwarzer Kapuze

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0.

