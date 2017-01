POL-MK: Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.01.2017, 20:39 Uhr -Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Iserlohn (ots) - Am 04.01.2017 ereignete sich an der Mendener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Mann wird aktuell in einer Spezialklinik behandelt, es besteht weiterhin akute Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell