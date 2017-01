POL-MK: Brennende Waschmaschine

Altena (ots) - Am 04.01.2017, gegen 06:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in einer Wohnung in der Blackburner Straße. Dort hatte eine Waschmaschine Feuer gefangen. Ein Anwohner wurde auf das Feuer aufmerksam und machte den Hausbewohner darauf aufmerksam. Dieser konnte die Wohnung unverletzt verlassen, der Brand wurde durch die Feuerwehr Altena gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell