POL-MK: Zwei Pkw aufgebrochen

Iserlohn (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.01.2017, 19:30 Uhr, bis 04.01.2017, 22:30 Uhr, wurden in Iserlohn zwei Pkw aufgebrochen. In der Straße Obere Mühle schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Toyota ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Navigationsgerät. Im Wiesengrund versuchten die Täter zunächst das Cabrio Dach eines BMW zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten Bekleidung und persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell