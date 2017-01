POL-MK: Streit nach Überholmanöver

Lüdenscheid (ots) - Am 04.01.2017, gegen 17:15 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der Heedfelder Straße. Der 58-jährige Fahrer eines Lkw war auf Grund von Glätte und Schneefall langsam unterwegs, wurde aber in Höhe der Buckesfelder Straße von einem Pkw überholt. Der Lkw-Fahrer musste auf Grund des riskanten Überholmanövers stark abbremsen und geriet mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. An der dortigen Ampel kam es dann zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern, der Lkw Fahrer erhielt einen Schlag auf den Arm und wurde von dem Pkw-Fahrer noch beschimpft. Dieser setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell