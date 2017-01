POL-MK: Einbruch am Jubachweg

Kierspe (ots) - Im Tatzeitraum vom 21.12.2016 bis 04.01.2017 drangen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung am Jubachweg ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe und gelangen in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie diverse Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von unter hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell