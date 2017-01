POL-MK: Firmeneinbruch

Neuenrade (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.01.2017, 17:00 Uhr, bis 04.01.2017, 07:20 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter unberechtigt in eine Firma an der Osemundstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten in die Produktionshalle. Im Bürotrakt durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe und verließen anschließend das Objekt unbemerkt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell