POL-MK: Verkehrsunfall: 77-Jährige Fußgängerin verletzt

Menden (ots) - An der Bodelschwinghstraße kam es am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Mendenerin beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 21 die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Hierbei erfasste sie ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Menden, der in Richtung Walramstraße unterwegs war. Die Dame wurde bei der Kollision verletzt. Zur Schwere der Verletzungen liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Angaben vor. Die Dame wurde durch eine Rettungswagenbesatzung einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Am PKW entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell