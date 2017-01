POL-MK: Randalierer im Zug

Letmathe (ots) - Am 03.01.2017, gegen 12:00 Uhr, randalierte ein 29-jähriger Mann in einem Zug am Letmather Bahnhof. Zunächst verschüttete er diverse Getränke über die Sitze einer Regionalbahn, dann kam er der Aufforderung der Zugführerin nicht nach, den Zug beim nächsten Halt zu verlassen. In Letmathe wurde der Randalierer dann von der Polizei in Empfang genommen. Auch hier widersetzte sich der Mann den Anweisungen der Beamten und ging in bedrohlicher Haltung auf diese zu. Beim anschließenden Transport zur Polizeiwache, leistete der alkoholisierte Mann weiter erheblich Widerstand, beleidigte die Beamten und spuckte nach ihnen. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell