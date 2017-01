POL-MK: Einbruch in Arztpraxis

Hemer (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.01.2017, 18:10 Uhr, bis 04.01.2017, 01:35 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in eine Arztpraxis in der nördlichen Innenstadt ein. Sie hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten die Praxisräume. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell