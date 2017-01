POL-MK: Einbruch / Falscher Mitarbeiter

Lüdenscheid (ots) - Einbruch Am 03.01.2017, zwischen 13:10 Uhr und 22:50 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Bonhoefferstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und betraten die Wohnräume. Hier durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit unbemerkt. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

Falscher Mitarbeiter Am 03.01.2017, gegen 18:15 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die Wohnung einer 82-jährigen Frau in der Weststraße. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus und befragte die Seniorin nach wichtigen Dokumenten, die er überprüfen müsse. Als diese daraufhin kurz das Zimmer verließ, entwendete der Täter Bargeld und persönliche Gegenstände. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich; ca. 1,90 m groß; 30-35 Jahre alt; kurze blonde Haare; gepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Stoffjacke; sprach akzentfrei Deutsch

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell