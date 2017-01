POL-MK: Täter überrascht

Meinerzhagen (ots) - Am 03.01.2017, gegen 19:15 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Pestalozzistraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Ein Bewohner einer anliegenden Wohnung wurde auf die Geräusche aufmerksam und überraschte die Täter. Er sprach die Männer an, diese flüchteten umgehend. Beide Täter waren ca. 1,80 m groß und sportlich.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell