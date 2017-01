POL-MK: Handtaschendiebe gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Wer kennt die Täter? Bild-Infos Download

Lüdenscheid (ots) - Am 29.09.2016 kam es in Lüdenscheid zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft auf der Knapper Straße. Die beiden abgebildeten Personen stehen im Verdacht, eine Damenhandtasche entwendet zu haben. Das zuständige Amtsgericht gab nun das Bildmaterial zur Öffentlichkeitsfahndung frei, welches während der Tatausführung entstand.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-6325 oder 9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell