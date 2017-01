POL-MK: Drei Einbrüche angezeigt

Kierspe (ots) - Am Haunberbusch schlugen Unbekannte zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 8 Uhr, die Fensterscheibe einer Firma ein. Aus dem Bürotrakt entwendeten sie schließlich diverse Computer. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen rund 250 Euro Sachschaden.

In Sessinghausen und am Herlinghauser Weg versuchten Einbrecher jeweils die Eingangstür von Einfamilienhäusern aufzubrechen. In beiden Fällen gelang ihnen dies nicht. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell