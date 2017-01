POL-MK: Brand am Eggenpfad

Werdohl (ots) - Am 02.01.2017, gegen 17:42 Uhr, brannten in der Straße Eggenpfad mehrere Mülltonnen ab. Ein oder mehrere unbekannte Täter setzten die Tonnen in Brand, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Löscharbeiten eines Anwohners, selbst Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr , verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.

