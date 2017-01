POL-MK: Müllcontainerbrand, Randalierer und Einbrecher

Lüdenscheid (ots) - Auf einem Stellplatz für Müllcontainer unmittelbar vor dem Gelände des THW Wefelshohler Straße gerieten gestern Abend zwei Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Container brannten komplett aus. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine Inbrandsetzung durch Unbekannte nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Angaben zum Hergang oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. Telefon: 02351/9099-0.

Einem 70-jährigen Lüdenscheider ist gestern Mittag offenbar der Wein zu Kopf gestiegen, den er in einem Imbiss im Stern-Center trank. Der Sicherheitsdienst war auf den Mann aufmerksam geworden, weil er andere Imbissgäste belästigte. Der Versuch ihn des Stern-Centers zu verweisen scheiterte, als der Störenfried dem Wachmann eine Imbissflasche mit Soße an den Kopf warf. Es gelang ihm jedoch ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gemeinsam mit den Beamten brachte man ihn an die frische Luft, wo er in Erwartung eines Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung seinen Weg nach Hause antrat.

Gestern Abend, gegen 18 Uhr, hörte der Bewohner einer Wohnung an der Glatzer Straße verdächtige Geräusche. Als er in sein Wohnzimmer ging, bemerkte er eine Gestalt, die gerade versuchte das Fenster zu seiner Wohnung aufzuhebeln. Der Täter sprang darauf kurzerhand vom Balkon im Hochparterre und flüchtete in die Dunkelheit. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm, 20-30 Jahre, schlank, Kapuzenpullover, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

