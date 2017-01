POL-MK: Kleine Brände, Streitigkeiten und ein Raub

Lüdenscheid (ots) - Bereits am 31.12.2016 kam es in den frühen Morgenstunden im Lüdenscheider Stadtgebiet zu mehreren kleinen Bränden. An der Werdohler Straße warf ein unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand auf einen Balkon, hier brannte ein Trampolin teilweise ab. An der Wefelshohler Straße steckten gegen 01:20 Uhr unbekannte Täter zwei Papiercontainer in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Am Neujahrsmorgen kam es um 06:20 Uhr zu Streitigkeiten in der Lessingstraße. Bei einer Schubserei zwischen einem 20 Jährigen und einem 18 Jährigen Lüdenscheider verletzte sich einer der Männer am Hinterkopf. Er wurde mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus verbracht.

Ebenfalls am 01.01.2017, um 20:50 Uhr, wurde eine 25-jährige Lüdenscheiderin Opfer eines Raubes. Ein unbekannter Täter näherte sich der Geschädigten aus Richtung Hochstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld von der jungen Frau. Er begründete dies damit, dass er seit Tagen nicht gegessen habe. Die Geschädigte händigte dem Täter eine geringe Menge Bargeld aus, dieser flüchtete dann in Richtung Stern-Platz. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 20-35 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß; kräftige Statur; 3-Tage Bart; bekleidet mit einer braunen Kapuzenjacke

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell