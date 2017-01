POL-MK: PKW-Aufbrecher unterwegs

Kierspe (ots) - In Kierspe hatte die Polizei zwischen dem 30.12. und 1.1. insgesamt sechs PKW-Aufbrüche zu verzeichnen. Die Taten ereigneten sich am Asternweg, Büscherweg, Haunerbusch, Luiseneiche, Am Stadion sowie an der Bachstraße.

In allen Fällen schlugen Unbekannte die Fensterscheibe ein und entwendeten aus dem Innenraum Wertgegenstände (3x Geldbörse, Werkzeug, Sporttasche). Einmal gingen die Täter leer aus.

Insgesamt liegt der Sachschaden im knapp vierstelligen Bereich.

Aus gegebenem Anlass fordern wir daher dazu auf, Fahrzeuge grundsätzlich abzuschließen. Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Auch nicht unter dem Fahrersitz oder im Handschuhfach. Die Diebe kennen die üblichen Verstecke und suchen dort als Erstes. Wenn Sie Verdächtiges beobachten verständigen Sie die Polizei unter Notruf 110!

Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt Ihre Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell