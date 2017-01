POL-MK: Schlägerei und Einbruch

Iserlohn (ots) - Tritte gegen den Kopf Am 01.01.2017, gegen 03:00 Uhr, kam es an der Oberen Mühle zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 39-jährigen Iserlohners. Der Mann wurde von zwei unbekannten Täter (ein Mann/ eine Frau) mehrfach am Boden liegend getreten. Ein Freund des Geschädigten kam dazu, die Täter ließen widerwillig von dem Mann ab und flüchteten. Sie können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 180 m groß; 30-35 Jahre alt; hellblonde kurze Haare; auffällige Narbe am Hals; sportlich gekleidet - weiblich; ca. 1,60 m groß; ca. 20-25 Jahre alt; dunkle Haare

Der Geschädigte wurde verletzt in Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern noch an, sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0

Zur selben Zeit kam es auch in einer Diskothek am Kurt-Schumacher-Ring zu einer Schlägerei. Dort wurde ein 21-jähriger Mendener von mehreren unbekannten Täter niedergeschlagen. Zuvor hatte einer der Täter die Begleitung des Geschädigten belästigt. Der Mendener ging dazwischen und erhielt unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Am Boden liegend kamen dann weitere Personen hinzu, die auf den Mann eintraten und auch eine Glasflasche nach ihm warfen. Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: -ca. 30-35 Jahre alt; ca. 1,80 m groß; lange schwarze gegelte Haare, kariertes Hemd und Jeanshose Der Geschädigte wurde ins örtliche Krankenhaus verbracht. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Eine weitere Schlägerei wurde der Polizei erst am Nachmittag des 01.01.2017 gemeldet. Um 03:30 Uhr wurden in der Straße Am Westhang zwei Iserlohner (23 und 22 Jahre) von einem 17 jährigen angegangen und am Kopf verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern in allen Fällen noch an.

Einbruch am Wolfskoben Im Tatzeitraum vom 31.12.2016, 15:15 Uhr, und 01.01.2017, 14:15 Uhr, hebelten ein oder mehrere Täter das Fenster einer Wohnung in der Straße Wolfskoben auf. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie das Objekt unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

